Borgmester bekymret for smittetal - opfordrer folk til at »stramme ballerne«

Kalundborg - 07. maj 2021 kl. 10:27 Af Eva Lyng Johansen

- Vi har ligget lunt i svinget i Kalundborg Kommune i forhold til smittetal, og nu nærmer vi os målstregen. Nu er smittetallet desværre stigende. Vi har en incidens på over 100 i kommunen, så folk skal tænke mere over deres adfærd, siger Martin Damm.

I denne uge ligger kalundborg Kommune på 49 smittede med corona.

Incidensen i Kalundborg ligger på 101,5 over de sidste syv dage. Incidenstallet angiver antallet af kommunens borgere, der er testet positive for corona inden for den seneste uge pr. 100.000 indbyggere.

Vor Frue Sogn er i fare for at blive lukket ned, da det opfylder to ud af de tre kriterier i øjeblikket, da der har været 21 smittede den seneste uge og 3,4 procent af de testede var positive den seneste uge.

De tre kriterier for nedlukning er nemlig:

1. Incidensen i et sogn overstiger 400 smittede med COVID-19 pr. 100.000 borgere pr. uge.

2. Der er registreret flere end 20 smittetilfælde i alt de sidste syv dage.

3. Positivprocenten er på to procent eller mere.

Martin Damm roser folk for at være gode til at blive testet, men folk skal huske at holde afstand og bruge håndsprit med mere.

- Jeg kan jo også se i supermarkedet, at mange folk bare går forbi håndspritten, siger han.

I øjeblikket er smitten højest blandt de unge og deres forældre ifølge Martin Damm.

- Jeg kan også forstå, at der er et indeklemt behov, men hvis vi ikke passer på, bliver vi nødt til at hive i håndtaget, hvor der skal lukkes skoler ned og så videre, siger Martin Damm.

Han opfordrer derfor folk til at «stramme ballerne«.