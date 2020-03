Borgmester: - Vi følger sundhedsstyrelsens anvisning til punkt og prikke

Midt på formiddagen tirsdag sendte Styrelsen for Patientsikkerhed en meddelelse ud om, at to personer er testet positive for COVID-19 (coronavirus), og at antallet af smittede danskere dermed er oppe på seks. Den ene af de nye smittede er fra Kalundborg, og han har intet at gøre med den anden dansker, som også er konstateret smittet.