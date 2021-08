Borgmester: Udgifter til kystsikring bør fordeles

Kystsikring - en opgave for alle i samfundet? Foto: Niels Sørensen

Kalundborg - 09. august 2021 kl. 12:31 Af Bjarne Robdrup Kontakt redaktionen

Det bør være en generel samfundsopgave at medfinansiere sikringen af vores kyster. Efter min opfattelse giver det ikke mening, at områder, der bliver udsat i kraft af klimaændringer, alene skal finansieres af de lodsejere, der bor ud til kysten, og som derfor bliver ramt først.

Det siger borgmester i Kalundborg Kommune og næstformand i KL Kommunernes Landsforening, Martin Damm (V).

Klimaforandringer har også stor betydning for mange kyster i Danmark, med havvandstigninger og stormfloder.

- Der er udsatte kystområder, som staten - eller kommunerne - forvalter, og derfor også finansierer. Det har vi også eksempler på i Kalundbrg Kommune, senest ved reguleringen af området ved havneparken. Men der er også kyststrækninger, som ved oversvømmelser alene får konsekvenser for de enkelte lodsejere med ejendomme ud til vandet. De bør ikke i sådanne situationer stå med regningen alene. Kystsikring koster kassen, siger Martin Damm. Og så tilføjer han:

- Klimaforandringerne har vi alle været med til at skabe. Så er det også kun fair, at vi er fælles om regningen, når det er nødvendigt at gøre noget ved problemerne.

At kystsikring er en dyr foranstaltning, tog Kystdirektoratet konsekvensen af allerede i 2020, da direktoratet anbefalede, at man på over 200 kyststrækninger i Danmark dropper ekstra kystsikring trods stigende risiko for oversvømmelser.

- Oversvømmelse fra fjorden ved stormflod betyder ikke, at arealet kommer til at stå under vand hele tiden. Vandet trækker sig tilbage igen. Skaden ved en oversvømmelse fra stormflod, og hvor sandsynligt og ofte skaden sker - den er så lille, at vi anbefaler, at man ikke gør noget. Altså accepterer det, siger Per Sørensen, der er kystteknisk chef ved Kystdirektoratet.