Borgmester Martin Damm (V) kan godt forstå, hvis der er forældre som er bekymrede for at sende børn i dagtilbud eller skole, men opfordrer til at få nogle proportioner ind i debatten. Kun to borgere i Kalundborg er på nuværende tidspunkt indlagt med Corona, fortæller han. Foto: Per Christensen

Borgmester: Slå koldt vand i blodet

- Det kan jeg sagtens forstå. Folk har siddet derhjemme og fulgt med i dystre pressekonferencer og set forfærdelige billeder fra Italien og New York. Retorikken fra myndighederne har været skarp, og det har nok også været nødvendigt, for at budskabet kunne trænge igennem, men jeg mener oprigtigt, at så længe vi vasker hænder og holder afstand, så er der ingen grund til at være bekymret for at sende sine børn i skole eller dagtilbud, siger borgmester Martin Damm (V).