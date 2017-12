Borgmester: - Skaden er begrænset

Borgmester Martin Damm (V) har ikke mange kommentarer i sagen om den fatale it-brist.Foto: Bjarne Robdrup

Kalundborg - 20. december 2017

Af Bjarne Robdrup

Borgmester Martin Damm (V) glæder sig over, at den fatale it-brist, der gennem flere uger fejlplacerede i tusindvis af filer med personfølsomme oplysninger på en ftp-server, ikke har fået eller vil få større konsekvenser i den forstand, at personfølsomme oplysninger lækkes.

- Jeg har ikke mange kommenterer til den ulykkelige sag, som i alle forhold er i hænderne på kommunaldirektør Jan Lysgaard Thomsen. Men jeg er naturligvis tilfreds med, at oplysningerne tilsyneladende alene er set af en journalist fra Børsen, som via et password til en bestemt sagsmappe, jorunalisten havde søgt aktindsigt i, fandt frem til filer, som i sagens natur aldrig burde have ligget der, siger Martin Damm:

- Men, som jeg allerede har sagt, er det ikke en sag, som jeg skal kommentere.

- Du mener ikke, at der er nogen politisk lære eller konsekvens af det, der er sket?

- Altså, jeg kan da godt undre mig over, hvad der er Børsens reelle mission med offentliggørelse af filernes indhold i overskrifter. Børsen bringer ikke oplysninger, der kan identificere institutioner eller borgere, og jeg forventer ikke, at andre end Børsen har kendskab til serverens indhold, siger Martin Damm.

På et pressemøde i sidste uge - og som det fremgår af pressemedelelser fra kommunen - er det oplyst, at det krævede et password at skaffe sig adgang til serveren. Men på grund af en menneskelig fejl, og i modstrid med kommunens sikkerhedsprocedurer, er op mod 50.000 filer med personfølsomme oplysninger lagt ud på serveren.

Som Nordvestnyt skrev forleden, undersøger eksperter, som kommunen har hentet ind udefra, om andre end Børsen har haft adgang til filerne i op til 11 dage, før Børsen »kiggede indenfor«.

Det er der foreløbig ikke noget, der tyder på.

