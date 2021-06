Tissø - her fra Kløveshøj - er en af leverandørerne af overfladevand til industrien i Kalundborg. Indvindingstilladelsen skal nu fornyes. Foto: Charlotte Koefoed.

Send til din ven. X Artiklen: Borgmester: - Rådgiver siger god for indvindingstilladelse Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Borgmester: - Rådgiver siger god for indvindingstilladelse

Kalundborg - 17. juni 2021 kl. 11:54 Kontakt redaktionen

- Dybest set handler det her om metode-spørgsmål. De rådgivere, vi samarbejder med, siger, at det er helt foreneligt med lovgrundlag og naturbevaring, mens andre er af en anden opfattelse. Det må i givet fald så ende med at blive en sag, der afgøres af andre.

Sagt af borgmester Martin Damm (V) efter, at et flertal i økonomiudvalget anbefaler, at indvindingstilladelse til overfladevand fra Tissø kan fornys.

For indstillingen stemte otte (Venstre, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti). Kun Enhedslistens Niels Erik Danielsen stemmer imod. Det gør han med den begrundelse, at »vandindvindingstilladelsen overholder ikke median-minimumsvandføringen og er dermed i strid med Miljøstyrelsens vejledning til indsatsprogrammer«.

Sagen har tidligere været behandlet i teknik- og miljøudvalget. Også her stemte Niels Erik Danielsen imod. Som den eneste.

- Vi har bedt en ekspert­virksomhed på området, Dansk Hydraulisk Institut, og GEO om at beregne og vurdere konsekvenserne af fornyelsen af vandindvindingsaftalen, og der ligger et rapportmateriale på over 100 sider til grund for de indstillinger, som vi nu anbefaler kommunalbestyrelsen at sige ja til. Det er derfor, siger borgmesteren, min forventning, at kommunalbestyrelsen beslutter at godkende den nye plan. Hvis det så afstedkommer en reaktion, der fører sagen til videre behandling, så er det der, vi står, tilføjer han.

Den industrielle symbiose i Kalundborg bygger blandt andet på brug af vand fra Tissø til kommunens industrier.

Når vandet tages fra søen, kan grundvandet spares. Vandstanden i Tissø reguleres med et stemmeværk for at sikre, at der altid er vand nok til industrierne.

Der søges derfor om en indvindingstilladelse på 7 millioner kubikmeter pr. år, og det er den ansøgning, der synes at være politisk flertal for.

BR