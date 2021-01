Borgmester: Lad os få DM i grøn energi

- Jeg er ikke i tvivl om, at Kalundborg rangerer højt på listen over grønne kommuner. Og jeg har et stort ønske til Energistyrelsen eller ministeriet: Lad os få et grønt danmarkskort. Et kort, der præcist angiver, hvem der bidrager mest til den grønne omstilling med dokumenterede tal - og i lige så høj grad, hvor stor en lokal energi der udfoldes i at gøre det bedre. Det kan der komme en spændende konkurrence ud af, som hele landet kan tage del i. Og langt mere synlighed. En slags DM i grøn energi.