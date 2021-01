Martin Damm, (V), borgmester, Kalundborg: - Vi skal vælge en linjeføring langs Asnæs ud til et vestligt punkt, hvor en sænketunnel kan etableres til syd for Samsø - og hvor videre trafik derfra sker via lavbro med plads til såvel biler som tog. Foto: Per Christensen Foto: Per Buurgaard Christensen

Send til din ven. X Artiklen: Borgmester: Kattegat-forbindelse via Asnæs den bedste løsning Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Borgmester: Kattegat-forbindelse via Asnæs den bedste løsning

Kalundborg - 06. januar 2021 kl. 12:21 Af Bjarne Robdrup Kontakt redaktionen

En Kattegatforbindelse fra Asnæs via sænketunnel til syd for Samsø og videre med bro til Hou eller tilsvarende modtagepunkt i Jylland.

Borgmester i Kalundborg Kommune Martin Damm (V) spiller nu for første gang konkret ud om den proces for mulig linjeføring for en Kattegatforbindelse, som med Vejdirektoratet ved styrepinden er på vej.

Han peger på den linjeføring i det foreløbige rapport-materiale, som betegnes KKØ-3 fra Sjælland. På den anden side af Samsø hedder linjeføringen KKV-3. KKØ-3 friholder Røsnæs helt på bekostning af Asnæs.

- Såfremt en Kattegatforbindelse skulle føres tværs over Samsø og således konkret ramme øen omtrent midtfor, ville det blive svært at pege på et alternativ til Røsnæs fra Sjællandssiden. Men nu ved vi, at vanddybden ved valg af bro eller tunnel spiller en stor rolle for økonomien i projektet, og at en linjeføring over Samsø ikke er den mest hensigtsmæssige, endsige ønskværdige, siger Martin Damm.

- På den baggrund er det min opfattelse, at vi skal vælge en linjeføring langs Asnæs ud til et vestligt punkt, hvor en sænketunnel kan etableres til syd for Samsø - og hvor videre trafik derfra sker via lavbro med plads til såvel biler som tog.

Martin Damm supplerer:

- Den anviste løsning er den bedste rent teknisk, men det er også den mest sikre. Og så spiller det naturligvis en stor rolle, at Asnæs-­Samsø Syd vil være den løsning for en linjeføring, som har færrest negative konsekvenser for både natur og mennesker.