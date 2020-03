Transportministeriets egen illustration peger på denne linjeføring over Røsnæs - men det er bare et forslag, siger Kalundborgs borgmester.

Borgmester: Kampen er jo kun lige begyndt

Kalundborg - 26. marts 2020

Af Bjarne Robdrup

Borgmester Martin Damm (V): Jeg står naturligvis ved, at en Kattegatforbindelse ikke skal flække Røsnæs på langs. Men den kamp er jo slet ikke begyndt. Kalundborg Kommune er ikke engang blevet hørt endnu.

Intet er afgjort. Der er end ikke truffet beslutninger, der peger i nogle retninger. Vi er i en fase, hvor de første undersøgelser stadig er undervejs. Og hvor intet er afsluttet.

Martin Damm (V), borgmester i Kalundborg Kommune, har kun få kommentarer til borgergruppen Nej til Motorvej på Røsnæs.

På de sociale medier er det angiveligt opfattelsen blandt flere, at Martin Damm, som for et år siden udtalte til Nordvestnyt, at Røsnæs ikke skal flækkes på langs, nu »løber fra sit løfte til fordel for en Kattegatforbindelse« for at få en motorvej til Kalundborg.

Nogle af udtalelserne er personlige.

Ingen kommentarer

- Den slags kommenterer jeg aldrig. Det tjener ganske enkelt ikke noget formål.

Bestyrelsen for Nej til Motorvej på Røsnæs anfører i debatindlæg i avisen, at »den nye indledende rapport er en spand is i ansigtet på os på Røsnæs, i Raklev-området og det nordlige Kalundborg«.

Bestyrelsen henviser til Transportministeriets første indledende rapport, offentliggjort for kort tid siden, hvori vedhæftes et kort, der inddrager Røsnæs som en del af linjeføringen for en Kattegatforbindelse.

I debatindlægget, der henviser til Transportministeriets rapport, skriver borgergruppen videre:

»Motorvejen er indtegnet lige præcis der, hvor vi har forventet, for den kan ikke flyttes nogen steder på den smalle halvø. Rapporten anerkender, at den smalle ø vil blive flækket - det kaldes 'barrierevirkning' i rapporten - men det klarer man ved at lave fem vejoverføringer på Røsnæs, som i sig selv vil fylde meget i landskabet«.

Og indlægget fortsætter:

»Vi må erkende, at enten tager staten ikke borgmester Martin Damm og Kalundborg kommunes forslag om tunnel seriøst, eller også er indvendingerne druknet helt i begejstringen for Kattegatmotorvejen fra borgmesterens side. På det seneste er repræsentanter for Venstre i Kalundborg kommune direkte og aktivt begyndt at pege på Røsnæs og nordlige Kalundborg til motorvejen, men altså uden at kunne sikre, at der arbejdes seriøst med støjbarrierer eller tunnelføring«.

Såvidt Borgergruppen Nej til Motorvej på Røsnæs.

Men der er ingen konkrete beslutninger i ministeriets rapport, fastslår Martin Damm.

Vi er ikke blevet hørt

- Vi er i en fase, hvor ideer og nogle muligheder lægges frem. Men der er uendelig langt til en konkret beslutning, og der er ingen, der siger, at det er der, vi lander.

Du har sagt, at Røsnæs ikke skal flækkes på langs med en Kattegat-forbindelse, og at du vil slås for at friholde Røsnæs?

- Ja. Og det står jeg ved. Det er der ikke ændret det mindste ved. Men den kamp er jo slet ikke begyndt endnu.

I det øjeblik, at en linjeføring blev mere konkret, ville Kalundborg Kommune blive hørt. Vi er ikke engang i den fase, hvor berørte kommuner er blevet inddraget, siger Martin Damm.