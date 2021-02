Se billedserie Det er her skibbroen skal gå ud fra. Styregruppen anbefaler, at få lavet den dyreste løsning, hvor skibbroen bliver breddere, og den ligger tættere på vandet. Foto: Eva Lyng Johansen Foto: Foto: Eva Lyng Johansen

Borgmester: - Det bliver megagodt

Kalundborg - 01. februar 2021 kl. 18:12 Af Eva Lyng Johansen Kontakt redaktionen

Styregruppen for den Bynære Havnepark, som borgmester Martin Damm (V) er formand for, har kigget på skitseforslaget for de ydre værker ved den gamle Vesthavn i Kalundborg, hvor de kunne vælge mellem tre forskellige løsninger, og valget er faldet på alternativ 2, som også er den dyreste løsning.

Anden etape af Kalundborg Havnepark kan sættes i gang til efteråret og det omfatter genopførelsen af Langebro og estakaden mod vest, at der skal opføres en skibbro og en estakade mod øst og et der opføres en bølgeskærm ud for den nye indsejling til havnebassinet.

- Der er kun 4,5 mio. kroner i forskel fra den billigste og dyreste løsning, og så får vi det projekt, som vi gerne vil have, og som vi kommer til at kigge på de kommende 50 år, siger Martin Damm og tilføjer:

- Det bliver megagodt.

I det bestilte projekt var den anslåede anlægssum på cirka 31 mio. kroner, og her var skibbroen udformet som en lige mole med samme retning som Skibbrogade, der har ført ned til den oprindelige skibbro. Da skibbroen ikke ligger vinkelret på kajanlægget, opstår der skæve afskæringer mod havnebad. Desuden er afstanden til vandet stor.

Alternativ 1 vil koste godt 32,8 mio. kroner, og her var skibbroen terrasseret yderligere mod havnebad og polobane, dels for at komme tættere på vandet, dels for at undgå den skæve afskæring.

Alternativ 2, som blev valgt af styregruppen, vil koste omkring 35,5 mio. kroner.

Her er forslaget som Alternativ 1, men med den tilføjelse, at den 65 meter lange skibbro er væsentligt bredere mod øst. Opbygningen sker ved, at der etableres en spunscelle som en del af konstruktionen. Resten af konstruktionen er pælebåren som det øvrige anlæg.

Styregruppen foreslår, at der arbejdes for at begge etaper (2A/2B) gennemføres i samme byggeperiode, og at de ekstra omkostninger indarbejdes i budget 2022.

- Hvis vi kan nøjes med at starte lidt tidligere og få det hele lavet færdigt på en gang, også selvom det betyder, at det kommer til at foregå om sommeren. Så kan vi hive plasteret af på en gang, i stedet for byggerod i to år, siger Martin Damm.

Projektet skal også godkendes i økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.