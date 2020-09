Se billedserie Kalundborg Havn bliver en vigtog spiller for Chr. Hansen Holding A/S. Foto: Thomas Krakau Foto: THOMAS KRAKAU

Borgmester: Det bliver et lykkeligt ægteskab

Kalundborg - 23. september 2020 kl. 10:17 Af Bjarne Robdrup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Her er en historie, hvor en nyklassiker i sproget, win-win, virkelig kommer til sin ret. Jeg kan ikke se andet, end at det må blive et lykkeligt ægteskab, der understreger og udbygger Kalundborg som uddannelses- og biotekby. Vi har grund til at glæde os - på den helt store skala.

Sagt af borgmester Martin Damm (V) som reaktion på, at verdensvirksomheden Chr. Hansen Holding A/S rykker ind i Pronovas fabriksbygninger på Kalundborg Havn.

Chr. Hansen Holding A/S og Chr. Hansen A/S, med hovedsæde i Hørsholm - og produktionsvirksomheder over hele verden - rykker i første etape ind i Kalundborg med omkring 100 nye arbejdspladser. At koncernen rækker ud til hele verden understreges af, at hver anden ost, der spises på kloden, indeholder ingredienser fra Chr. Hansen Holding A/S.

- Det er virkelig en stor spiller, der nu rykker ind i Kalundborg. Vi ville, ud fra et lokalt synspunkt, være glade for, at Pronovas tomme fabrik igen kunne blive et aktiv, men at det er Chr. Hansen Holding A/S, der nu åbner døren, er et ekstraordinært plus, fordi virksomheden i så udpræget grad vil kunne indgå i biotek-familien i Kalundborg. Det betyder også, at Kalundborgs berømte industrisymbiose understøttes og forstærkes med den nye produktionsvirksomhed, præcis som det understøtter Kalundborg som uddannelsesby - og som forskningsby, siger borgmester Martin Damm.

Nordvestnyt erfarer, at der var andre bejlere til at overtage Pronovas fabriksbygning.

- Jeg kan ikke forestille mig, at vi kunne få et bedre match end Chr. Hansen Holding A/S. Virksomheden skaber mange nye arbejdspladser i sig selv, men den vil også få brug for mange af de dygtige lokale håndværkere, som i forvejen har indsigt i og kendskab til et tilsvarende produktionsapparat. Den nye virksomhed vil, med andre ord, have afsmittende positiv betydning for beskæftigelsen i kommunen - og herunder havnen, der også beøres positivt, siger Martin Damm.

Det understreges også af Torsten Steenholt, Executive Vice President hos Chr. Hansen:

- Der skal ikke herske tvivl om, at vi kommer til at gøre brug af Kalundborg Havn.- Vi glæder os til at blive en del af Kalundborg, hvor vi også har haft et godt samarbejde undervejs i processen med Kalundborg Kommune, der forekommer meget erhvervsvenlig, siger han.