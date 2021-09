Se billedserie Borgmester Martin Damm (V): - Vi reagerer faktisk, da vi erfarer, at der er udfordringer på området. Foto: Per Christensen. Foto: Per Christensen

Borgmester: Der er styr på sagsbehandlingen

Kalundborg - 02. september 2021 kl. 15:21 Af Bjarne Robdrup Kontakt redaktionen

Kalundborg Kommunes lidet imponerende placering som nr. 62 i (DI) Dansk Industris erhvervsvenligheds-undersøgelse beror langt hen ad vejen på alt for lange sagsbehandlingstider. Men det problem eksisterer ikke længere, siger borgmester Martin Damm (V):

- I maj og juni øgede vi bemandingen af sagsbehandlere med 75 procent. Det skete samtidig med, at DI lavede årets undersøgelse, hvorfor forbedringerne ikke er kommet med.

Problemet har tilsyneladende eksistereret i nogen tid. Burde kommunen ikke have ansat flere sagsbehandlere tidligere?

- Vi reagerer faktisk, da vi erfarer, at der er udfordringer på området. Man kan sige, at problemerne er udtryk for en luksussituation for kommunen, for baggrunden er, at der lige pludselig sker rigtig meget på virksomhedsudviklingsområdet, som kræver flere hænder.

En placering som nr. 62 er vel ikke optimal for en industritung, fremgangsrig kommune?

- Jeg havde faktisk frygtet, at det ville være værre, netop fordi byggesagsbehandlingstider spiller en vægtig rolle. Til gengæld er erhvervslivets bedømmelse af den sagsbehandling, de får, særdeles positiv. Kvaliteten er altså i orden. Og nu er vi så der, at vi også kvantitativt er med. Det vil forhåbentligt kunne aflæses i næste års undersøgelse, siger Martin Damm.

Kalundborgs borgmester glæder sig over, at DIs undersøgelse af den kommunale erhvervsvenlighed overordnet placerer Kalundborg i retning mod toppen som nr, 22. På et andet vægtigt parameter, den grønne udvikling, er Kalundborg endnu bedre placeret.

DI peger på, at dialog og information (mellem erhvervsliv og kommune) kunne trænge til et løft?

- Jeg siger ikke, at vi er i mål med det hele, og at der ikke er plads til yderligere forbedringer. Men for så vidt angår dialog, er det nok en vurderingssag.

For kort tid siden fik Kalundborg Kommune klø i en erhvervs-undersøgelse, der dækker små og mellemstore virksomheder?

- Jeg mener ikke, at det er rimeligt at sammenligne DI's store undersøgelse med SMV Danmarks undersøgelse for små og mellemstore virksomheder. I SMV-undersøgelsen er der måletekniske udfordringer. Der ligger Kalundborg eksempelvis helt i bunden på genopretning af veje, mens DI-undersøgelsen for anlæg påviser, at vi har brugt flest penge af alle kommuner i Danmark pr. km vej pr borger, siger Martin Damm.