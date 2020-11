Martin Damm finder den stigende coronasmitte bekymrende, og opfordrer folk til at huske de gode vaner. Foto: Per Buurgaard Christensen

Borgmester: Corona-smittetallene skal ned

Kalundborg - 13. november 2020 kl. 11:52 Af Eva Lyng Johansen Kontakt redaktionen

En del over 50 corona-smittede borgere i Kalundborg Kommune over de seneste syv dage, giver kommunen et incidenstal på den forkerte side af 100, når man regner antal smittede ud pr 100.000 borgere over en uge.

Det placerer også Kalundborg Kommune i den forkerte ende af skalaen, når man ser på incidenstallene på landsplan. Og et godt stykke fra den virkelighed, der var for få uger tilbage, hvor Kalundborg Kommune ret konstant befandt sig blandt de fem mildest ramte kommuner i Danmark.

Det får borgmester i Kalundborg Kommune, Martin Damm, til at appellere til, at borgerne genbesøger alle de gode vaner, de var rigtigt gode til i foråret.

- Det er da bekymrende, at smitten er steget her i kommunen efter, at vi under størstedelen af forløbet har været ret forskånet. Det skal være en påmindelse om, at der ikke er nogen, der kan føle sig sikre på at slippe udenom, og derfor skal vi huske på, at holde de gode vaner, så smitten igen kan komme ned på et lavt niveau, påpeger Martin Damm.

- Det handler om at vi tager nogle forholdsvis overskuelige greb i brug, for at undgå, at smitten når frem til de allermest sårbare borgere: De ældre og de kronisk syge, lyder appellen fra Martin Damm i en pressemeddelelse fra Kalundborg Kommune.

Kort opsummeret handler det om:

* Vask dine hænder tit eller brug håndsprit

* Host eller nys i dit ærme

* Undgå håndtryk, kindkys og kram

* Vær opmærksom på rengøring - både hjemme og på arbejdspladsen

* Hold afstand - og bed andre tage hensyn.