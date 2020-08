Se billedserie Der var rigtig pænt besøgt i Røsnæs Forsamlingshus lørdag, hvor coronaens afstandskrav blev pænt efterlevet. Her lytter forsamlingen til kasserer Bjarne Rye Nielsen. Foto: Bjarne Robdrup

Borgerne orienteres i september

Kalundborg - 23. august 2020 kl. 16:01 Af Bjarne Robdrup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

COVID-19 har også påvirket arbejdet i foreningen Nej til Motorvej på Røsnæs. Og konsekvenserne af pandemien berørte Anders Jørn Jensen, foreningens formand, i bestyrelsens beretning lørdag i det godt fyldte forsamlingshus på Røsnæs:

- I foråret skulle vi have haft borgermøder, hvor myndighederne skulle fortælle om de undersøgelser, der skal danne grundlag for beslutningen om en

Kattegatforbindelse, mens vi som borgere skulle have mulighed for at kommentere og stille opklarende spørgsmål, sagde Anders Jørn Jensen - og så fortsatte han:

- Helt naturligt blev borgermøderne aflyst med henvisning til den alvorlige situation, pandemien havde bragt os i. I vores forening fandt vi det lige så naturligt, at man så også udsatte fase 2 i forundersøgelserne i respekt for den demokratiske proces. Vores henvendelse til transportminister Benny Engelbrecht (S) blev besvaret med et nej, og dermed blev vores og jeres bekymringer for Røsnæs ikke hørt. Ærgerligt og bekymrende.

Foreningen har i det forløbne år fået bekræftet, at vi ikke har været et sekund for tidligt med denne forening, som mange ellers har ment. Der er meget konkrete planer for motorvej på Røsnæs, sagde formanden.

Bestyrelsens beretning scorede stort bifald og blev godkendt, og i dens kølvand rejste sig mange spørgsmål på en generalforsamling, hvor en sponsors bidrag på 10.000 kroner er anvendt til en film, der leverer argumenter før »ikke at flække Røsnæs på langs med en motorvej«. Filmen blev vist på årsmødet.

Kasserer Bjarne Rye Nielsen gennemgik foreningens finansielle status. Regnskabet udviser et overskud på 10.000 kroner, penge, som han sagde, der er god brug for i det fremadrettede arbejde. Generalforsamlingen afdækkede også, at Nej til Motorvej på Røsnæs pt er tæt på 500 medlemmer.

Anders Jørn Jensen slog fast, at »selv om vores politikere siger, at det er en helt åben proces, og at alle muligheder og umuligheder er i spil - fx drømmen om, at man kan lægge motorvejen i tunnel på hele Røsnæs - så er det ikke realiteterne. Det scenarie er slet ikke noget, myndighederne arbejder med«.

- Vi har arbejdet for at oplyse vores politikere om det udemokratiske i den måde, store vejprojekter bliver solgt til politikere og befolkningen. Eksempelvis har vi været til foretræde for transportudvalget og til møde med ministeren, som har noteret vores synspunkter. Vi har kritiseret, at spørgsmålet om trafikstøj behandles som en eftertanke - en detalje, man håndterer hen ad vejen. Men det er en detalje, der kan gøre folk syge og ødelægge lokalsamfund og Naturkanon.

Røsnæs indgår nu i samarbejde med Samsø, der også har etableret en forening, og Østjylland, som også ligger på den foretrukne linjeføring.

- Vi er i bestyrelsen enige om, at samarbejde nu ligger i naturlig forlængelse af vores formål om at forhindre en motorvej på Røsnæs og at dette arbejde med stor sandsynlighed bliver helt afgørende fremover. I det kommende år lægger vi hårdt ud med arbejdet. Vi har, mens vi venter på, at Vejdirektoratet er klar til at høre fra borgerne, inviteret til vores egen 'borgerhøring' lørdag den 19. september kl. 14 i Røsnæs Forsamlingshus, siger Anders Jørn Jensen.