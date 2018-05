Vandløbet Holmen oversvømmer årligt grunde og marker i området omkring Bjerge Nordstrand og Svallerup Strand, fordi udløbet sander til. Det skal en pumpestation ændre på. Foto: Per Christensen Foto: Per Buurgaard Christensen

Borgermøde om pumpeløsning endte uforløst

Kalundborg - 22. maj 2018 kl. 11:35 Af Martin Stokkebro Moestrup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der var gang i debatten på fredagens borgermødet i Svallerup Forsamlingshus om en pumpeløsning for vandløbet Holmen, der løber fra Bjerge Nordstrand og ud i Storebælt ved Svallerup Strand.

- Der var en livlig debat. Den gik især på, hvorfor man lige havde ramt kvote 1,6, fortæller Jakob Beck Jensen (V), der som formand for Kalundborg Kommunes Teknik- og Miljøudvalg deltog og bød velkommen på mødet.

Med kvote 1,6 henviser han til den kvote, som arbejdsgruppen, der har forberedt beslutningen om at etablere en pumpestation tæt på Holmens udløb ved Svallerup Strand, er kommet frem til. Der er tale om 1,6 meter, og det hele handler om, det, at hvor højt ens grund ligger, afgør, om man skal være med til at betale for etablering og vedligeholdelse af pumpestationen.

Det handler altså om økonomi. Der er cirka 1.500 grundejere og lodsejere i området, og med kvote 1,6 kommer omkring 300 af dem til at betale.

- Utilfredsheden på mødet gik på, at de 1,6 meter rammer for smalt. Der er for mange, der bliver påvirket af Holmens oversvømmelser, som ikke skal betale med kvote 1,6, fortæller Jørn Jørgensen, der er formand for Holmens Vandløbslav.

Han understreger dog, at deltagerne på mødet var enige i pumpeløsningen, og at utilfredsheden udelukkende handler om, hvem der skal betale.

Intet er afgjort endnu. Efter borgermødet er det nu besluttet, at der afholdes en fire ugers høringsperiode, der går i gang med det samme, fortæller Jakob Beck Jensen.

- Det giver alle en mulighed for at melde deres holdning ud, siger han.

Når høringsfristen er overstået og svarene behandlet, skal teknik- og miljøudvalget tage en beslutning. Jørn Jørgensen er overbevist om, at det vil medfører stor utilfredshed, hvis ikke kvote 1,6 hæves.

- Hvis ikke de ændrer det, kommer der mange klager, siger han.

Det var også meningen, at der på borgermødet skulle have været oprettet et pumpelav. Lavet skal stå for drift og vedligeholdelse af pumpestationen. Der var dog ingen, der meldte sig på banen som frivillige i pumpelavet. Ifølge Jakob Beck Jensen er det dog ikke en mulighed, at kommunen selv står for det.

- Det kommer ikke til at ske. Der er seks frivillige pumpelav i kommunen, der fungerer godt. Det skal også kunne lykkedes at oprette et her. Jeg tror lige, at folk skal tygge på det, der blev sagt på mødet, og så håber jeg, der sker noget, siger han.