Borgermøde om byggeri i Klosterparken

- Så det er ikke noget nyt, at der skal bygges i Klosterparken. Helt overordnet er formålet med det ny lokalplansforslag at sikre, at området i Klosterparken kan anvendes til boligformål og rekreative formål med punkthuse med et arkitektonisk udtryk. Det er vigtigt, at arkitekturen er nutidig, men også formår at afspejle byens omkringliggende bebyggelser. Der udlægges fælles opholdsarealer, som udover at tjene til rekreative formål for områdets beboere, indgår i en landskabelig helhed med den eksisterende park. Endeligt skal vi sikre, at veje, stier og parkeringsarealer udformes som en helhed og tilpasses karakteren i den eksisterende park. Alt det fremgår af lokalplansforslaget, som kan læses på kommunens hjemmeside, siger formand for teknik- og miljøudvalget, Jakob Beck Jensen (V).