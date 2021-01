Borgermøde om ændrede busruter i syd

- Vi arbejder på at finde nogle nye løsninger for busruterne, som primært er skolebusser, fortæller Karl-Åge Hornshøj Poulsen (V), som er formand for Kalundborg Kommunes Trafik- og Kørselsudvalg.

Ændringerne vil blandt andet betyde, at bustiden vil blive forlænget for elever fra Buerup, som skal til Høng fra 30 miutter til 55 minutter ifølge Karl-Åge Hornshøj Poulsen.

- Det betyder meget for os politikere, at hvis der er et behov for at komme med bussen, så skal der også være en mulighed, siger Karl-Åge Hornshøj Poulsen.