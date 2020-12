Solcelleparker - som her byggeriet af parken i Svebølle i 2011 - skal fremover lægges frem for borgerne, når nye projekter ligger på bordet.Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Borgermøde hver gang der bygges solcellepark

Kalundborg - 15. december 2020 kl. 16:30 Af Bjarne Robdrup Kontakt redaktionen

Solcelleanlæg kan fylde meget - også i bogstaveligste forstand. Og derfor ligger det i økonomiudvalgets oplæg til kommunalbestyrelsens forventede vedtagelse af en samlet solcelleplan på årets sidste møde i dag, onsdag, at der ikke kan anlægges nye solcelleparker i Kalundborg Kommune uden, at der forinden har været borgermøde om det konkrete projekt.

Økonomiudvalget anbefaler planforslaget med følgende tilføjelse:

»Økonomiudvalget bemærker, at opførelse af solcelleparker i industriområder fortsat er en mulighed. Ligeledes bemærkes, at der vil være separat offentlig høring i hver enkelt sag ved opførelse af solcelleparker«.

Borgmester Martin Damm (V) siger herom, at man har kunne læse oplægget til projektet derhen, at der ikke længere ville være mulighed for at bygge solcelleparker i industriområder. Men det er altså ikke tilfældet.

Malene Grandjean, (V), medlem af økonomiudvalget: - Det er vigtigt, at vi understøtter muligheden for i endnu højere grad at omlægge til vedvarende energi. Men vi har selvfølgelig også opmærksomheden rettet mod, at store solcelleparker har en betydning for de områder, hvor de placeres, eftersom parkerne ændrer området. Derfor har der været udpræget enighed om, at disse sager ikke skal godkendes uden en politisk behandling, også selvom der naturligvis samtidig er bred enighed om, at vi sammen og på tværs af partier vil gøre meget for at støtte den grønne omstilling.

Kommunalbestyrelsen har tidligere besluttet, at der var behov for at udarbejde en plan for opsætning af solcelleparker. En plan, »der understøtter en rimelig fordeling af solcelleparkerne målt op imod landskabsmæssige muligheder, da der opleves en stor efterspørgsel på planlægning for landbaserede solcelleparker«.

Det har så ligget i teknik- og miljøudvalget at behandle og forestå, at der skulle udarbejdes et kommuneplantillæg for større solcelleanlæg.

Direktionen har indstillet, at forslag til kommuneplantillæg nr. 3 for større solcelleanlæg i det åbne land godkendes med henblik på offentlig fremlæggelse i otte uger - og sådan bliver det formentlig også efter kommunalbestyrelsens afgørelse i dag.

Kalundborg Kommune oplever, som det udtrykkes, en stigende interesse for at etablere større solcelleanlæg i det åbne land. Det er den reelle baggrund for beslutningen om et planforslag, som skal sikre »en helhedsorienteret og multifunktionel planlægning af fremtidige områder til grøn energi«.

Administrationen har sideløbende vurderet, at kommuneplantillægget ikke er omfattet af Lov om miljøundersøgelser.

Under sagens behandling er det drøftet, at der skulle holdes et borgermøde, når det var praktisk muligt. Administrationen anbefaler, at der holdes et borgermøde i forbindelse med offentliggørelsen af planforslaget - i det omfang det er muligt, og under særlig hensyntagen til de gældende restriktioner i forhold til Covid-19.