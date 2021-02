Lasse Rask Jensen, Tonny Voldby Pedersen og Peter Jacobsen foran rådhuset i Kalundborg. De tre partier har nu indgået valgforbund.

Borgerlige partier uden V i valgforbund - peger på Peter Jacobsen som borgmesterkandidat

Kalundborg - 19. februar 2021

Nye Borgerlige, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti indgår valgforbund til kommunalvalget 2021. Det har de tre partier meddelt i en pressemeddelelse fredag formiddag. Det borgerlige valgforbund omfatter ikke kommunens største parti, Venstre.

I følge Tonny Voldby Pedersen betyder det, at de tre partier i givet fald vil pege på Peter Jacobsen som borgmester.

- Det betyder, at vores borgmesterkandidat er Peter Jacobsen, men at vi under alle omstændigheder ønsker et fortsat borgerligt styre i Kalundborg Kommune, siger han til Nordvestnyt.

I den fælles udtalelse skriver Lasse Rask Jensen, Liberal Alliance, Tonny Voldby Pedersen, Nye Borgerlige og Peter Jacobsen, Dansk Folkeparti:

- Under overskriften "Mere demokrati!" indgår Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige og Liberal Alliance valgforbund.

»Når vælgerne, til november, skal sammensætte en ny kommunalbestyrelse i Kalundborg, vil de kunne være sikre på, at deres stemme tæller, hvis de stemmer på Nye Borgerlige, Liberal Alliance eller Dansk Folkeparti«.

De tre partier har nemlig aftalt et valgforbund, som sikrer, at de tilsammen får størst muligt udbytte af stemmerne.

Af skrivelsen fremgår videre, at »Vi er tre selvstændige partier, som går til valg med tre forskellige politiske programmer. Vi kan dog alle se, at demokratiet og nærheden til borgerne ikke trives og blomstrer i Kalundborg kommune«.

- Alle tre partier finder det helt afgørende at få indført nogle mere demokratiske og borgernære processer i det kommunalpolitiske arbejde. Der skal være tid og plads til at diskutere, udvikle og beslutte gode politiske løsninger til gavn for borgerne.

Vi vil arbejde for at ændre det teknokratiske borgmesterstyre til et mere blomstrende demokrati, hvor de folkevalgte kan få indflydelse på de ting, der betyder noget for borgerne. Dele af den beslutningskompetence, der i dag er delegeret til og varetages af den kommunale administration, skal tages tilbage i kommunalbestyrelsen og dermed tættere på borgerne. Det ønsker vi at gøre igennem mere nærdemokrati, hvor borgerne skal medinddrages i gennem møder, hvor lokalsamfundene kan få reel indflydelse.

Liberal Alliance, Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti går sammen til valg på at være et mere demokratisk, åbent og borgernært alternativ med et klart ønske om et fortsat borgerligt styre i Kalundborg Kommune.