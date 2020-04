Foto: Per Christensen

Bag vinduet på Bregninge Plejecenter kunne beboerne se de mange buketter ankomme på dronningens fødselsdag. Foto: Per Christensen

Borgergave til 33 ældre

* Der blev vinket og sagt tak. Der blev klappet og smilt bag vinduerne, som af corona-hensyn adskilte glade beboere på Bregninge Plejecenter og gæsterne i det fri. Dronningens fødselsdag torsdag blev også en festdag for de 33 beboere på plejecentret og for personalet.Der var blomsterbuketter til de ældre og de ansatte, der var æsker med chokolade og flødeboller i anledning af majestætens runde dag. Det hele på baggrund af donationer fra anonyme borgere.

Susanne Hanning, Svebølle, fik ideen til en indsamling gennem et tilsvarende initiativ fra Holbæk. Det skal vi også i vores by, tænkte Susanne. Og via de sociale medier gik det stærkt: