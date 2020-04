bi På Reersø vil man gerne bruge 500.000 kroner fra Få det fikset-puljen til at istandsætte Reersøhuset. Foto: Jens Panduro Foto: Jens Panduro

Borgere vil istandsætte Reersøhuset for tre millioner

På Reersø vil beboerne gerne bruge en halv million kroner fra Få det fikset-puljen til at istandsætte halvøens mødested Reersøhuset. På onsdag skal Økonomiudvalget beslutte, om man kan godkende ansøgningen.

Beboerne på Reersø har på et borgermøde besluttet, at man gerne vil bruge penge fra kommunens Få det fikset-pulje til at modernisere og istandsætte Reersøhuset, der fungerer som mødested for mange forskellige lokale aktiviteter.

- Efter at Postgården er revet ned, er der kun Reersø Kro og til dels campingpladsens Lade at samles i. Det giver et stort pres på Reersøhuset og da huset både er nedslidt og utidssvarende indrettet, er det et stort ønske at det bliver udbygget og moderniseret, lyder det i ansøgningen til Kalundborg Kommune.

Ansøgningen beskriver videre, hvordan huset benyttes til både gymnastik, yoga og folkedans samt af lokale foreninger til generalforsamlinger og møder, til private arrangementer og til fællesspisninger.

Ønsket er at opføre en tilbygning på omkring 60 kvadratmeter. Tilbygningen skal indeholde en ny indgang med entré, et mødelokale, et depot og teknikrum, og nye toiletter heraf et handicaptoilet, som huset ikke indeholder i dag. Derudover planlægges det at modernisere og udvide husets køkken.

Det samlede projekt anslås at komme til at koste godt tre millioner kroner, hvorfor der skal søges yderligere støtte fra forskellige fonde til finansieringen af projektet.

Få det fikset-puljen er en del af kommunens budgetaftale for 2019 til 2022. Her besluttede Kommunalbestyrelsen at afsætte i alt 14 millioner kroner, til lokale projekter rundt om i kommunen. 12 millioner kroner fra puljen blev fordelt mellem 22 lokalområder i mindre portioner på mellem to millioner og 250.000 kroner, mens de resterende 2 millioner kroner gik til landdistrikterne og mindre byer med under 200 indbyggere.

Reersøs andel af Få det fikset-puljen er på i alt 500.000 kroner, og lokalt håber man altså at få lov til at bruge hele dette beløb på Reersøhuset.

Reersøhuset er i dag ejet af Kalundborg Kommune, hvorfor administrationen påpeger, at eventuelt øgede driftsomkostninger i forbindelse vil skulle betales af kommunen. Administrationen foreslår derfor, at det bør overvejes om borgerne på Reersø vil overtage huset, så det fremover er privatejet i lighed med kommunens andre selvejende forsamlingshuse.