Se billedserie Sådan kan Snertinge nye legeplads komme til at se ud, hvis beboerne i lokalområdet siger god for, at man kan bruge 500.000 kroner fra Få det fikset-puljen til at lave pladsen. Legepladsen skal ligge på det grønne område bag Snertinge Brugs.

Borgere vil have legeplads midt i Snertinge

Kalundborg - 31. juli 2020 kl. 19:34 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Bag brugsen i Snertinge finder man et grønt område.

Området bruges blandt andet til at huse det lokale marked samt cirkusforestillinger.

Denne torsdag formiddag ligger området dog øde hen, men står det til den lokale aktionsgruppe, der blev nedsat i forbindelse med Kalundborg Kommunes Få det fikset-pulje, skal det omdannes til et lokalt samlingssted for byens børnefamilier.

Aktionsgruppen er nedsat for at finde på gode ideer til, hvordan man i området omkring Snertinge og Særslev bedst kan bruge de 500.000 kroner, som er afsat på Få det fikset-puljen, og her er valget faldet på en legeplads.

- Vi har diskuteret flere muligheder, men vi blev ved med at vende tilbage til ideen om, at byen mangler en legeplads, siger Karsten Pedersen fra aktionsgruppen.

- I alle de år, vi har boet her, har det været et område, hvor børnene plejede at gå ned og lege. Vi vil gerne give dem nogle bedre vilkår, siger et andet gruppemedlem, Annelise Jensen.

- Når jeg har børnebørnene på besøg, så mangler vi et sted, hvor vi kan gå ud og lege. Det vil være rigtigt dejligt med en legeplads centralt i byen, mener Kirsten Bjerrum fra gruppen.

Legepladsen kommer til at bestå af en bålplads, en lille boldbane, omgivet af bander, samt en egentlig legeplads, og området skal indrettes på det grønne område ved siden af petanquebanen.

For at forslaget kan vedtages, kræves det, at det først godkendes på et offentligt borgermøde.

Her skal forslaget opnå tilslutning fra mindst 80 procent af de fremmødte.

Herefter skal det endeligt godkendes af økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen i Kalundborg Kommune.

- Derfor håber vi, at så mange som muligt vil møde op, og støtte op om vores idé, siger Annelise Jensen.

Aktionsgruppen håber, at legepladsen kun bliver første skridt i den videre udvikling af området.

- Vi taler for eksempel om, at prøve at søge midler til at få opsat nogle bænke. Man kunne også forestille sig en skater- eller cykelbane i området, mener Karsten Pedersen.

Borgermødet holdes på det grønne område, hvor det er tænkt at legepladsen skal placeres, fredag den 7. august klokken 19.00. Alle er velkomne til mødet, men kun beboere i lokalområdet har stemmeret på mødet.