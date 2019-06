Kalundborg Forsyning har forsyningspligt på rensning af spildevand over for samtlige borgere i Kalundborg Kommune. Her ses forsyningens anlæg på Dokhavnsvej i Kalundborg. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Borgere skylder millioner til forsyningen

Kalundborg - 15. juni 2019

7,1 millioner kroner. Så mange penge har Kalundborg Forsyning ude at svømme i ubetalte regninger. Gælden fordeler sig over 4166 kunder og spænder fra små beløb helt op til, at en enkelt kunde skylder 130.456 kroner til forsyningen.

De 4166 kunder kunne svare til, at næsten hver femte husstand i Kalundborg Kommune skylder penge til forsyningen, hvis ikke det ifølge Line Kromann, kundechef i Kalundborg Forsyning, var, fordi der formentlig ikke er tale om 4166 unikke kunder, da varme-, vand og spildevandsregningerne er delt op, og den samme kunde derfor godt kan have flere ubetalte regninger.

Gælden er især steget inden for de seneste tre år, og i forhold til antallet af husstande skal man i øvrigt tage forbehold for, at den samme husstand godt kan have haft flere dårlige betalere boende. Den ældste restance er tilbage fra 2006, så nogle af skyldnerne kan altså være flyttet ud af kommunen, men fortsat skylde penge.

- Når man arbejder med restancer, ser man, at der er nogle huse, der fordrer dårlige betalere. Der er også en tendens til, at flere lejere skylder penge. Når det er sagt, er der selvfølgelig også masser af gode lejere, og vi kommer bestemt også på pæne adresser, så man kan ikke sige, at den dårlige betaler er en bestemt type, siger hun.

Kalundborg Forsynings direktør Hans-Martin Friis Møller ærgrer sig over, at det er de gode betalere, der kan ende med regningen.

- Det er ikke rimeligt, at de kunder, der betaler deres regning helt efter bogen, skal betale for dem, der ikke følger reglerne, siger han.

Som konsekvens har Kalundborg Forsyning hyret et advokatfirma til at inddrive restancerne. Tidligere har Skat stået for inddrivelsen af gælden, men da Skats inddrivelse ikke var effektiv nok, går forsyningen nu andre veje. Advokatfirmaet skal via inkasso forsøge at få restancerne hjem.

- Vi har ikke andre steder at indhente det manglende beløb og er nødsaget til at gøre et ekstra forsøg, siger Line Kromann.

Ud af de 7,1 millioner kroner, som Kalundborg Forsynings kunder skylder selskabet, skyldes over halvdelen af beløbet ubetalte spildevandsregninger. Modsat vand og varme, som Kalundborg Forsyning kun leverer til en del af kommunens borgere, blandt andet dem i Kalundborg by, har selskabet forsyningspligt på rensning af spildevand i hele kommunen. Og igen i modsætning til vand og varme er det særlige problem med spildevand, at det er svært at lukke ned for kloakken, hvis kunden ikke har betalt sin regning.

- Så er det noget nemmere, at konsekvensen, når varmeregningen eller drikkevandet ikke bliver betalt, er, at der bliver koldt i stuen, eller at der intet vand er i toilet og bruser. Det får de fleste til at reagere, siger Carina Hansen, kundecentermedarbejder hos Kalundborg Forsyning.

Hun oplyser, at forsyningen i gennemsnit slukker for vand og varme hos tre-fire kunder hver tredje måned.

Udbredt problem Problemet med ubetalte spildevandsregninger er et, man ser flere steder i landet, fortæller Anne E. Jensen, bestyrelsesformand i Kalundborg Forsyning og medlem af bestyrelsen i Danva, der er interesseorganisation for drikkevands- og spildevandsselskaber.

- Det er et generelt problem i hele landet. Der er åbenbart nogen, der spekulerer i, at forsyningsselskaberne ikke kan lukke for rensningen af spildevandet til den enkelte kunde, siger hun.

Bestyrelsesformanden og Carina Hansen opfordrer begge til, at man, hvis man har gæld til Kalundborg Forsyning, laver en betalingsaftale. Det er der ifølge Carina Hansen 93 kunder, der gør brug af i øjeblikket.

- Kom ud og tal med os. Erfaringerne er, at man finder en løsning, hvis dialogen skabes, siger Anne E. Jensen.