Borgere skal svare på spørgsmål om hjemmeplejen

- Vi har hele tiden et ønske om at øge kvaliteten på de tilbud vores borgere modtager. Derfor er det vigtigt, at borgerne benytter muligheden for at fortælle os, hvad der virkeligt betyder noget for dem i hjemmeplejen, forklarer formand for ældre- og sundhedsudvalget i Kalundborg Kommune, Peter Jacobsen, og fortsætter:

Hjælp fra familien

- Hvis der er borgere, der har behov for at få hjælp til at udfylde spørgeskemaet, håber vi at de vil trække på deres netværk i form af familie, venner eller andre i deres netværk. Det vigtige er, at det er borgerens egen holdning, der kommer til udtryk. Og det er vigtigt at fortælle, at vi ikke gør det her for at hænge nogen ud. Vores hjemmehjælpere udfører et fantastisk arbejde hver dag - men det kan være, at det bare er noget andet som vi ikke har fanget, der betyder noget for borgerne, understreger han.