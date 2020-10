Borgere fortsætter kamp i Mullerup

Af Bjarne Robdrup

Borgere i og omkring Mullerup Havn fortsætter kampen om at begrænse udbygningen af havneområdet med 62 ferieboliger og 350 sengepladser, som Kalundborg Kommune nu lægger op til at tillade.

- Vi ved godt, at det bliver svært og at vi kæmper mod tiden. Men vi frygter, at et så stort projekt vil slå havnen og miljøet omkring Mullerup Havn ihjel, siger to af de aktive modstandere, Karin Dinesen og Erik Nielsen efter Nordvestnyts nyhed om, at Plan, Byg og Miljø i Kalundborg Kommune er tæt på at give den byggetilladelse til ejendomsudviklingsselskabet Maycon ApS, som selskabet har søgt om.