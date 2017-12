Borgere brainstormede om Munkesøens fremtid

Interesserede borgere, repræsentanter fra de forskellige idrætsforeninger, der bruger området omkring Munkesø Stadion, og lokalpolitikere diskuterede og udviklede i løbet af aftenen ideer, der på sigt skal danne baggrund for et idekatalog, som kommunens Kultur- og Fritidsudvalg på sigt kan gå videre med.

Der blev tænkt på tværs i forhold til udeliv og idrætsfaciliteter, ideerne var mange, og på plancherne skortede det ikke på visioner om eksempelvis shelterpladser med bålsted, multiklubhus for et fælles foreningsliv, sammenhængende stisystemer, skøjtebane, multibane med mulighed for basket og fitness og et skolerum for Natur og Teknik.