Fremtidige havmøller skal mindst 12 km fra kysten. det er essensen i borgerforslaget. Foto: Jens Øster-Mortensen

Borgere bag lovforslag: 12 km fra kyst til møller

Kalundborg - 08. juni 2018 kl. 12:59 Af Bjarne Robdrup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Flere end 5000 borgere omkring Jammerland Bugt har i fem år kæmpet for at få planer om havvindmøller fire kilometer ude i bugten skrottet. Og nu kan resten af Danmark støtte protesterne, skriver Nordvestnyt. Kontaktpersoner, der repræsenterer hele landet, har rejst et borgerforslag på Borgerforslag.dk, der tager afsæt i, at afstanden til den nærmeste kyst fra en havvindmøllepark minimum skal være på 12 kilometer.

Det betyder, at projektet i Jammerland Bugt aldrig vil kunne gennemføres, hvis forslaget når frem til Folketinget - og et flertal støtter det.

Det er bestyrelsen omkring Jammerland Bugt med Jan de Witt, Lars Juels­kjær og med Ole Nyvold som kontaktperson, der tegner forslaget lokalt.

Men der er lang vej igen, erkender Jan de Witt:

- For at få et borgerforslag behandlet i Folketinget kræver det 50.000 underskrifter, siger han - og henviser til bestyrelsens oplæg:

- Vi ønsker at bringe dette forslag op til debat og afstemning i Folketinget. Formålet med vores forslag er, at havvindmølleparker pla- ceres der, hvor de hører hjemme, nemlig på havet. Her ødelægger de ikke den sidste frie kystnatur, de ødelægger ikke udsigten for brugerne af vores badestrande, de generer ikke fastboende og sommerhusejere og de generer ikke sejlerne. Vedtages forslaget, vil det i praksis betyde, at havvindmølleparkerne vil blive etableret i Nordsøen, Skagerak, Kattegat og i Østersøen, mens de indre danske farvande friholdes for disse op til 250 meter høje industrianlæg.

Bestyrelsen for Jammerland Bugt henviser til, at forslaget er helt på linje med Danmarks Naturfredningsforenings holdning.

- Det falder også i tråd med praksis i vore nabolande, siger Jan de Witt.