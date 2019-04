Se billedserie Placeringen af to busstop midt i dette vejsving virker dårligt gennemtænkt, mener en borger, og udvalgsformand Jakob Beck Jensen (V) vil nu undersøge sagen. Foto: Ulrik Reimann

Borger: Nye busstop er farlige

Kalundborg - 29. april 2019

- Er det et forsøg på at genere grundejere? Eller er det for at skabe en ren dødsfælde, at man nu er ved at installere to busstop midt i et uoverskueligt vej­sving på Lerchenfeldvej ved byzoneskiltet?

Sådan spørger den 89-årige sommerhusejer Bent Fischer fra Fyrrevænget i Saltbæk, som undrer sig såre:

- Der er jo intet kundegrundlag dér. Normalt er der krav om, at der skal være et vist behov, men hvem, der skal benytte disse stoppesteder, er meget svært at få øje på, siger Bent Fischer og spørger, om Nordvestnyt kan levere et svar - helst et fornuftigt svar, tilføjer Bent Fischer.

Han mener, at cyklisterne i forvejen har det meget svært på Lerchenfeldvej, som er smal og har hullet og slidt asfalt:

- Placeringen af de nye busstop gavner ikke ligefrem trafiksikkerheden, og jeg håber, at Nordvestnyt kan gøre noget ved det.

Det første, Nordvestnyt gjorde, var at tage ud og se på forholdene. På Lerchenfeldvej er der ud for Cæcilieparken - få hundrede meter fra byzoneskiltet - busstop på begge sider af vejen. Og ved byzoneskiltet midt i det uoverskuelige vejsving er der to nye busstop på vej. Fliserne er lagt, og stængerne er monteret, men de gule skilte er der ikke endnu.

Derefter kontaktede avisen formanden for teknik- og miljøudvalget, Jakob Beck Jensen (V), om sagen, og han undrer sig lige så meget som Bent Fischer:

- Jeg har ikke set de nye busstop, men det lyder underligt med den placering, for der er jo ikke mange ejendomme mellem busstoppene ud for Cæcilieparken og de nye ved byzonegrænsen. Det vil jeg se på og spørge administrationen, om der er en mening med denne placering, og så vil jeg vende tilbage med et svar, lover udvalgsformanden.