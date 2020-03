Berit Westi, leder af Hobitten: - Jeg kan godt forstå, hvis børnefamilierne er ved at få kuller.Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Book en legeplads i Gørlev

31. marts 2020

I disse tider med begrænsninger i bevægelsesfriheden for de lokale børnefamilier kommer børnehaven Hobitten i Gørlev med et tilbud: I den kommende weekend samt hele påsken kan lokale børnefamilier booke plads på børnehavens legeplads.

- Det er organiseret således, at man kan booke legepladsen for halvanden time inden for tidsrummet 10-17 i dagene 4. og 5. april samt i påskedagene fra 9. til 13. april, fortæller Hobittens leder, Berit Westi.

Der bliver altså mulighed for, at fire børnefamilier pr. dag kan få et lille pusterum med lidt frisk luft på Hobittens udendørsareal, der rummer masser af legemuligheder.

- Jeg kan godt forstå, hvis børnefamilierne er ved at få kuller, og hvis vi på nogen måde kan bidrage til at give dem en mere tålelig hverdag, så gør vi gerne det, siger Berit Westi, og fortsætter:

- Vi har jo desværre ikke en stor, offentlig legeplads i Gørlev, men her kan vi tilbyde mulighed for leg og hyggeligt samvær i et afgrænset miljø og et afgrænset tidsrum uden smitterisiko.

Alle børnefamilier i Gørlev og omegn er velkomne til at benytte sig af tilbuddet ved at henvende sig til Hobittens leder Berit Westi, som nævner, at legepladsbrugerne er velkomne til at tage madkurven og picnic-tæppet med, hvis vejret er til det.

