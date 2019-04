Se billedserie Den nye håndsrækning til fortsat billige færgebilletter til danske småøer bliver taget godt imod på Sejerø.

Boligsalg i gang igen på Sejerø

Kalundborg - 29. april 2019 kl. 15:48 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det var i 2008, at finanskrisen for alvor slog igennem. Det førte til en langvarig krise på boligmarkedet, men nogle steder - for eksempel småøer - blev krisen ekstra langvarig. Det gælder for eksempel Sejerø, hvor boligsalget gik helt i stå i et årti.

- Der skete simpelthen ingenting. Vi kunne læse i vores aviser om, at nu kom der igen gang i hushandlerne i Danmark, men det gjaldt bare ikke os her på Sejerø, fortæller Henry Larsen, der er formand for Sejerø Beboerforening.

Men så, ligesom i eventyret om Tornerose, skete der en dag noget, der kunne ændre en velbegrundet pessimisme til spirende optimisme.

- Der blev indgået handlerigen, og det begyndte inden for det seneste år. Både sommerhuse og helårshuse. Ikke mange, men det er alligevel en markant ændring til det bedre, konstaterer Henry Larsen.

Formanden for beboerforeningen glæder sig også over den nye håndsrækning til fortsat billige færgebilletter til danske småøer.

Folketinget har afsat 5,3 millioner kroner til lavere priser for færgebilletter til passagerer. Dermed får kommuner med ikkestatslige færgeruter mulighed for at sætte færgepriserne ned for passagerer.

Fremover må kommuner med små øer selv bestemme, hvornår de vil bruge tilskuddet inden for en samlet tidsramme på 46 uger. Dermed vil de 18 kommuner med små øer for eksempel kunne sætte priserne ned i skolernes sommerferie. Dette har ikke tidligere været muligt.

- Tilskud til billige billetter kan nu bruges i eller uden for sommerferien, og for Sejerø er det noget, der kræver en nærmere drøftelse, så man får mest mulig effekt for tilskuddet.

Henry Larsen siger, at sommerhusejere, som oftest er pensionister, måske kan tiltrækkes til Sejerø oftere med mulighed for billige færgebilletter placeret uden for feriesæsoner.

- Det er meget vigtigt, at vi får folk til at besøge os, og det gælder både sommerhusejere og turister. Det styrker øens serviceerhverv og øger handlen, siger Henry Larsen.

Han kan se fordele i at få spredt ø-besøgene, så det hele ikke klumper sammen i feriesæsonen, hvor øen i forvejen bliver pænt besøgt.

- Når folk besøger Sejerø, må de meget gerne overveje at bosætte sig her. Vi har også specielt inden for nyere tid oplevet, at folk flytter til Sejerø, siger beboerforeningens formand, som oplyser, at Sejerø i dag bebos af mellem 330 og 340 personer.

Også Jakob Beck Jensen (V), formand for Teknik- og Miljøudvalget, glæder sig over den nye billetordning, der kan få flere folk til at besøge øerne:

- Det er med til at opretholde små samfund, og det er meget vigtigt, siger han.

