Boligforening gennem 100 år

FOB har i lighed med byens andre boligorganisationer fortsat en vigtig plads at udfylde med at sikre boliger til de, der ikke har mulighed for at købe egen bolig.

Initiativet til Fællesorganisationens Boligbyggeri, som navnet lød dengang, blev taget på et repræsentantskabsmøde i Arbejdernes Fællesorganisation (fagbevægelsens lokale paraplyorganisation) 23. maj 1919. Et punkt på dagsordenen hed »boligspørgsmålet«. Manden bag, redaktør Frederik Andersen, foreslog, at Fællesorganisationen gennem andelsprincippet »søgte at iværksætte boligbyggeri under sådanne former, at al spekulation varigt blev udelukket samtidig med, at man ved at skaffe et passende havestykke til hver lejlighed og gennem disses hele indretning bestræbte sig på at nå ideelle boligforhold.«