Se billedserie Græs og det øverst lag jord er ved at blive fjernet på grunden, hvor de 30 boliger skal bygges. Foto: Eva Lyng Johansen

Send til din ven. X Artiklen: Boligbyggeri er i gang på Herredsåsen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Boligbyggeri er i gang på Herredsåsen

Kalundborg - 01. december 2020 kl. 16:30 Af Eva Lyng Johansen Kontakt redaktionen

kalundborg: Gravkoen arbejder derudaf med at fjerne græs og det øverste lag af jorden på grunden bag de tre huse på Bakketoppen på Herredsåsen i Kalundborg.

Bestyrelsesformand for Kalundborg Almennyttige Boligselskab (KAB) Richard Poulsen fortæller, at det er byggeriet af de 30 nye boliger på Herredsåsen, som er gået i gang.

- Der skal måles op og markeres i første omgang. Byggeriet går først for alvor i gang i det nye år, siger Richard Poulsen.

I næste uge skal man i gang med at lave vejen.

Den nye afdeling i KAB får navnet Tornsbjærg, og de 30 boliger er såkaldte almene familieboliger og bliver på mellem 43 og 93 kvadratmeter med en husleje på mellem knap 3000 og knap 7000 kroner.

Det er et byggefirma fra Hobro, som skal stå for byggeriet, og det er et såkaldt modulbyggeri.

Det betyder, at man i stedet for at bygge udenfor, hvor man er afhængig af vejret, bygger modulerne indenfor.

Den samlede anskaffelsessum for de nye boliger bliver på 47,735 millioner kroner, og byggeriet af de 30 boliger vil tage et års tid.

Målgruppen for de nye boliger er blandt andet studerende og unge mennesker, som flytter i bolig for første gang.

Modstand mod byggeri

Byggeriet af de 30 boliger har mødt modstand fra naboerne, som klagede til Planklagenævnet.

Her afgjorde nævnet, at Kalundborg Kommune ikke havde hjemmel til at lave en dispensation til placering af vejen i fællesarealet.

Nævnet konkluderede, at der skulle laves en ny lokalplan for at gøre byggeriet lovligt, hvilket Kalundborg Kommune var indstillet på.

Klagen over dispensationen havde ikke opsættende virkning, så byggeriet har fået lov at fortsætte.