Boldglæde i Buerup

Fodboldskolerne popper hver sommer op som små paddehatte på de danske græsplæner. En af de seneste tilføjelser er Buerup-Reerslev Idrætsforening, der i år for første gang afvikler en fodboldskole.

Det er i DGI-regi, og selv om BRIF var ganske sent ude, så lykkedes det at få stablet en slagkraftig fodboldskole på benene.

- Legen skal være i højsædet, børnene skal have en god oplevelse og alle skal kunne være med. Fællesskabet er vigtigt, fastslår han.

- Vi havde snakket om at lave en alternativ fodboldskole, fordi alle er hjemme på grund af corona. Og da jeg var i Bauhaus så jeg, at de støtter fodboldskoler, så for seks uger siden gik vi i gang, fortæller Poulsen, der også har fået økonomisk støtte fra Kalundborg Kommunes sommerpakke, fra SuperBrugsen og fra den lokale butik Kunst og Håndværk.