Boesens stativer og hylder er fyldt med smarte julegaveidéer

julen og travlheden går hånd i hånd i modebutikken Boesen på Nytorv. Derfor er der igen i år masser af kunder, som finder frem til årets bløde julegaver, der kommer ind under juletræet 24. december.

Boesen-medarbejderne har travlt med at hjælpe og vejlede kunderne frem til de rigtige gavekøb, og en af dem er Maria Møller, som peger på to af de julegaver, der er og bliver populære i år.

Fælles for alle Copenhagen Shoes er, at de er lavet i meget lækre materialer, hvor der lægges vægt på supergod komfort og et moderigtigt design.