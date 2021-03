Malene Pedersen og butikschef Mette Nielsen er igen klar, ligesom de var i oktober sidste år, til at give den fuld gas, når Boesen åbner igen og bl.a. holder outlet og har fyldt butikken med friske forårsvarer. PR-foto

Boesen åbner med masser af moderigtigt forårstøj og outlet

Ikke siden den 23. december sidste år har der været solgt et par jeans, en kjole eller et par sko hos Boesen på Nytorv. Det var nemlig sidste åbningsdag inden corona-restriktionerne lukkede modebutikken og alle øvrige butikker.

- Jeg har det ligesom køerne om foråret, når de skal på græs første gang. Jeg glæder mig vanvittigt meget til igen at få en normal hverdag. Møde kunderne og kollegaerne igen. Det bliver så dejligt, lyder det fra butikschef Mette Nielsen, Boesen.

Hun har sørget for, at butikken bugner af friske og moderigtige forårsvarer allerede fra årstidens første dag.

- Her sælger vi en masse blandede varer - bl.a. en del vintertøj, fortæller Mette Nielsen. Op til 70 pct. kan man spare på en række af varerne.

- Det er også nu, man skal til at bytte julegaver, hvis man har nogle af dem liggende, gør butikschefen opmærksom på. Det kan man gøre i hele marts i Nytorv-butikken.

Hos Boesen er man bevidste om at passe på hinanden og på alle kunderne, så alle myndighedernes anbefalinger og krav bliver overholdt.

- Det bliver fantastisk, når der kommer gang i alle butikkerne igen. Vi har alle brug for hinanden og brug for, at man handler og på den måde støtter lokalt, lyder opfordringen fra Mette Nielsen.