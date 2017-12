Kalundborg Kommune afventer eksterne rådgiveres undersøgelse af, hvilke fortrolige data der lå på FTP-server, og hvem der har haft adgang til dem. Kommunaldirektør Jan Lysgaard Thomsen vil ikke kommentere eventuel politianmeldelse. (Arkiv)

»Børsen-journalist gravede i fortrolige dokumenter«

Kalundborg - 15. december 2017 kl. 11:09 Af Bjarne Robdrup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

»Journalisten fra Børsen har, siden han for mere end to uger siden fik adgang til FTP-serveren i en aktindsigtssag, gravet sig rundt i rigtig mange data og fortrolige dokumenter«.

Det konstaterer Kalundborg Kommune i en pressemeddelelse, hvor kommunen redegør for den aktuelle situation, efter at dagbladet Børsen afslørede, filer med fortrolige oplysninger om borgerne lå tilgængelige på en server, avisen fik adgang til i en sag om aktindsigt.

I pressemeddelelsen anfører kommunen videre, at »Kalundborg Kommune for sin part i samarbejde med eksterne rådgivere har igangsat en egen tilbundsgående undersøgelse for at skabe overblik, blandt andet med henblik på en redegørelse til Datatilsynet. Kalundborg Kommune afventer redegørelsen«.

På spørgsmålet, om Kalundborg Kommune på baggrund af den aktuelle undersøgelse - og formuleringen i pressemeddelelsen - overvejer at politianmelde Børsen, svarer kommunaldirektør Jan Lysgaard Thomsen:

- Det helt afgørende og af vital betydning for kommunen er at beskytte borgerne, virksomhederne og vores ansatte og at forsikre dem om, at der, på baggrund af den alvorlige data-fejl, ikke er sluppet noget som helst ud til offentligheden.

- Vil du afvise, at Kalundborg Kommune på et senere tidspunkt, når de igangværende undersøgelser er tilendebragt, vil politianmelde Børsen for at grave i fortroligt materiale?

- Det har jeg ingen kommentarer til, siger kommunaldirektør Jan Lysgaard Thomsen.

Ansvarshavende nyhedschef på Børsen Jørgen An­dresen siger til Nordvestnyt:

- Der er ingen tvivl om, at vi har gravet rundt i materialet, der henvises til. Vi tager stilling til en eventuel politianmeldelse, når og hvis den dukker op. Og så vil jeg tilføje, at vi på Børsen så sandelig også tager denne sag alvorligt. Det er jo en fatal fejl, kommunen har begået ved at lægge fortrolige oplysninger ind på en server, andre har adgang til.

