Børnevenlig sankthans fik besøg af en brandbil

Kalundborg - 24. juni 2021 kl. 09:14 Af Eva Lyng Johansen

Maria Carlson, formand for Snertinge og Omegns Erhvervsforening, glæder sig over, at mellem 250-300 personer deltog i sankthans onsdag aften i Snertinge.

- Der var rigtig mange børnefamilier. Det var afslappet, og der var en god stemning. Man kunne godt mærke på folk, at de var glade for at kunne komme lidt ud igen og komme hinanden ved, siger Maria Carlson.

Den lokale sognepræst Henrik Olsen holdt båltalen ved 18.30 tiden og herefter blev bålet tændt.

Det var primært lokale folk, som deltog, men også fra de omkringliggende byer.

- Der var mange som sagde, at det var dejligt, at vi holder det på det tidspunkt, fordi normalt bliver sankthansbål først tændt ved nitiden. Det går bare ikke for børnefamlier på en hverdagsaften, siger Maria Carlson.

Brandmændene fra den lokale Falckstation kiggede også forbi med en brandbil, som børnene kunne få lov at sidde i. Da bålet skulle slukkes efterfølgende, klarede brandfolkene også det, hvilket også var spændende for børnene at studere.

Snertinge og Omegns Erhvervsforening solgte øl, vand, kaffe og popcorn til meget rimelige priser, og mange folk havde selv taget mad med, som de nød på tæpper på græsset.

- Vi går efter at alle skal kunne være med. Vi gør det for at styrke sammenholdet. Alle aldersgrupper deltog, så det var en succesfuld aften, siger Maria Carlson.