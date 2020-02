Børnene - og historien

Onsdag fik gæstende børn på Kalundborgs museum mulighed for at bygge deres eget lille tårn i teglsten. Med mørtel, miniature-murerske, 25 dråber vand og 25 bittesmå sten.

Som museumsformidler Rasmus Thorup så rammende forklarede: - Det handler om at give børnene en oplevelse af, at de er en del af historien. At børnene så at sige får historien ind mellem fingrene.