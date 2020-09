3. klasse på Årby Skole var i går mikroforskere. Naturvejleder hjalp dem med at gå systemastisk frem i deres jagt på kriblekrabledyr. Foto: Per Christensen

Børneforskere på jagt i skoven

Vi er i den lille skov ved siden af Årby Skole, og klassepædagog Christian Jakobsen fortæller, at skoven bliver brugt meget af skolens elever.Der er også to sheltere.

- I stedet for børnene bare skal ud af fange dyr, så begynder vi med en undren over hvor krible krabledyrene er, og vi laver en hypotese over hvilke dyr vi forventer at finde under for eksempel sten og stubbe, og når vi har undersøgt det, skal vi se, om vores forventninger passer sammen med resultatet, forklarer naturvejleder Signe Friis.