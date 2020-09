Børnecirkus flytter i nye lokaler

Visti Vistisen, cirkusdirektør for Cirkus O'laiski i 20 år, skal bruge de næste par uger på at flytte fra lokalerne på Kalundborg Ungdomsskole på Skovbrynet 51 i Kalundborg ind det nye lokale i det tidligere 10. klassescenter, som ligger i nabobygningen.

Den gamle bygning skal rives ned i på grund af stort PCB-indhold, som dog ikke har været så højt, at det har været sundhedsskadeligt at opholde sig ifølge Visti Vistisens oplysninger.

- Vi har bedre mulighed for at bruge udearealet, så det er dejligt, siger han.

Men det høje PCB-indhold har betydet, at de gamle kostumer ikke må medbringes til de nye lokaler, så der er blevet købt massevis af nye og flotte kostumer.

Cirkuset har været en del af fritidsordningen, og i dag hører Cirkus O'laiski under Kalundborg Ungdomsskole.

Børnene kan lære at gøgle, cykle på ethjulet cykle, jonglere, gå på stylter og de kommer ud at optræde for publikum.