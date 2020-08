Se billedserie Aske på fem år var meget glad for at arbejde med malingen. Foto. Thomas Rye

Børn sætter kreative fingeraftryk

Kalundborg - 08. august 2020 kl. 16:09 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lørdag formiddag bragede solen ned fra en skyfri himmel over Kalundborg og mange søgte mod stranden for at svale sig i det kølige vand.

Alligevel havde en gruppe af børn og forældre fundet vej til Symbs lokaler på Kalundborg Station. Her var Symb medlem Sonja Malev vært for det første af en række nye kreative værksteder for børn i alderen fra 5 til 7 år.

- Oprindeligt var ideen, at vi skulle lave nogle aktiviteter for børn i sommerferien, men ideen blev så godt modtaget, at vi besluttede at fortsætter hver anden uge året ud, fortæller Sonja Malev.

Dagens projekt er at male og dekorere træskuffer.

- Vi er i gang med en istandsættelse og renovering af Symbs lokaler her på stationen, og syntes at det kunne være sjovt, at give børnene mulighed for at sætte deres fingeraftryk på faciliteterne, forklarer Sonja Malev.

I de kommende måneder, vil der dog komme mange andre projekter på programmet. Sonja Malev planlægger blandt andet, at der skal laves drømmefangere og arbejdes med barberskum og frugtfarve.

- Vi kommer til at mødes i alle lige uger fra nu af og resten af året. Alle er velkomne til at være med, men jeg bliver nød til at bede om at man kontakter mig på forhånd og tilmelder sig, for der er grænser for hvor mange børn jeg kan styre på engang, griner Sonja Malev.