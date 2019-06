Se billedserie En gruppe af ældre borgere fra Jernholtparken besøgte torsdag børnene i Eventyrhuset på Klosterparkvej. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Børn og ældre har godt af at mødes

Kalundborg - 27. juni 2019 kl. 15:52 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sammen er vi bare bedre.

Det er tanken bag et flere år gammelt samarbejde mellem børnehaven Eventyrhuset og plejecenteret og dagcenteret Jernholtparken, hvor børnene fra Eventyrhuset regelmæssigt kommer på besøg.

Torsdag var rollerne dog byttet om. Her var det i stedet børnene der var værter, mens gæsterne for første gang kom fra Jernholtparken.

Ved et bord sidder tre af gæsterne Erik, Gunner og Ruth og puster ud ovenpå en hektisk velkomst.

- Man kunne godt mærke at børnene havde glædet sig til besøget. De var noget gejlede op da vi ankom, fortæller Erik.

- Børnene i dag er noget mere frigjorte end de var for 20 år siden, indskyder Gunner og de tre griner.

Det er første gang at Jernholtparken besøger Eventyrhuset. De ældste børn fra Eventyrhuset har til gengæld besøgt Jernholtparken mange gange. Faktisk besøger de typisk plejecenteret en eller to gange om måneden.

- Det startede for tre år siden med at vi var inviteret på besøg på Jernholtparken for at hjælpe med at pynte deres juletræ. Besøget var en stor succes, og vi blev enige om, at både børn og ældre kunne have glæde af at se mere til hinanden, fortæller pædagog Malene Hansen.

Aktiviteterne når de er sammen er mange og forskellige. Det kan være Luciabesøg, fastelavn og juletræspyntning, men der er også blevet spillet musik med genbrugsmaterialer, leget med modellervoks, lavet skuespil og fortalt historier fra dengang verden så helt anderledes ud, hvordan det var at være barn i 40'erne, og andre gange har der stået gymnastik og motorik på programmet.

- Mange af børnene i dag kender ikke rigtig gamle mennesker. Det er ikke unormalt at deres bedsteforældre stadig går på arbejde. Det er sundt for børnene at møde ældre mennesker, det giver dem et indblik i den ældre generations hverdag, mener Malene Hansen.

Også de ældre har glæde af besøgene, fortæller Social- og sundhedshjælper fra Jernholtparken Jim Larsen.

- Børnene er i stand til at motivere de ældre på en måde, som vi aldrig kunne gøre. Det kan være meget let at synke sammen og gå i stå, hvis man er blevet afhængig af en rollator eller en kørestol, men børnene er ofte i stand til at motivere den ældre til at forsøge alligevel. Samtidig giver det de ældre livsglæde og godt humør at mødes med børnene, mener Jim Larsen.