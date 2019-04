Se billedserie Gørlev Skole var en blandt flere hundrede skoler landet over, som fredag deltog i Team Rynkeby Skoleløbet, hvor der blev samlet ind til fordel for Børnelungefonden. Foto: Thomas Rye

Børn løber for at hjælpe syge børn

Kalundborg - 12. april 2019 kl. 13:21 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Vejret var koldt fredag formiddag og i en kort periode dalede der ovenikøbet en fin sne ned over Gørlev Skole.

Alligevel havde skolens elever ingen problemer med at holde varmen. Skolen havde besøg af Mie og Signe fra Team Rynkeby, der frra taget af skolens cykelskur førte eleverne gennem et opvarmningsprogram inden de ligesom elever på hundrevis af andre skoler landet over skulle ud og deltage i årets udgave af Team Rynkeby Skoleløbet.

Normalt er Team Rynkeby kendt for at støtte Børnecancerfonden, men fredagens arrangement var i stedet til fordel for Børnelungefonden.

Løbet foregår under overskriften »børn løber for børn«, og hele idéen med løbet er da også at give eleverne en oplevelse af, at de kan være med til at gøre en reel forskel for børn med alvorlige sygdomme ved at gøre noget aktivt sammen med andre børn.

Inden løbet havde eleverne haft mulighed for at sælge »sponsormærkater« til familie, venner og lokale erhvervsdrivende, og havde på den måde indsamlet 8.610 kroner til formålet.De indsamlede penge vil hovedsageligt blive brugt til at finansiere forskning i kritiske lungesygdomme.

Samtidig kørte Gørlev Skole sin egen interne konkurrence blandt eleverne, for at se hvem der kunne nå at løbe flest omgange omkring skolen i løbet af den time som skoleløbet varede, hvorfor lærerne stod klar til at notere de enkelte elever hver gang de løb en omgang.

Ud over Gørlev Skole også Gørlev Idrætsefterskole, Tømmerup Friskole og Sigrid Undsetskolen i løbet.