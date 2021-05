Børn har altid ret

Idéen om Unicef Rettighedsskoler blev udviklet i England for mere end 15 år siden og i dag er mere end 50 danske skoler med i programmet. Skolerne forpligter sig til at arbejde for at styrke børns stemmer og løfte ambitionerne for gensidig respekt og demokratisk deltagelse, og det passede perfekt med hvad Høng Privatskole ønskede at stå for, siger konstitueret skoleleder Camilla Nielsen.