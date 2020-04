Børn får kram og bliver trøstet

Børnehaven Gården i Høng åbnede torsdag i sidste uge, og både personale, børn og forældre har haft nogle dage til at vænne sig til en lidt anderledes hverdag, som tager udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens retningslinjer. - Vi havde to dage til at forberede os, og personalet har virkelig været gode til at omstille sig, siger teamleder Susanne Winber Olsen. Områdeleder af Team Børnehusene Høng Anette Frihed har også oplevet, at personalet har været god til at tilpasse sig de nye arbejdsvilkår. - Der har været meget få bump på vejen, siger hun. - De fleste børn har savnet børnehaven utroligt meget, og vi kunne også mærke på mange af dem, at de forberedt på, at de skulle vaske hænder af deres forældre, siger Susanne Winber Olsen.

