Bølge af tyverier mod lokale butikker

Kalundborg - 09. februar 2018

I den seneste tid har butikkerne i Kalundborg oplevet en stigende tendens i forhold til kunder, som »glemmer« at betale for varerne og ganske enkelt ikke kan forskel på dit og mit.

Tyverierne har derfor i den seneste tid også fyldt mere og mere på den interne mailliste, som medlemmerne af Handelsstandsforeningen Vores Kalundborg benytter til at kommunikere med hinanden.

Her fortæller de hinanden om episoder med butikstyverier, advarer hinanden og giver opfordringer til at holde et vågent øje med tyveknægte.

Sportmaster på Kordilgade er en af de forretninger, der ikke har kunnet have de udendørs udstillede varer i fred.

- De seneste tre måneder har vi oplevet et større og større svind af vores ting fra gaden, og både vi og flere af de andre forretninger oplever, at tyverierne bliver grovere og mere professionelle. Det hører jeg også fra vores kolleger i Sportmaster-kæden over hele landet, siger souschef Mikkel Christensen.

Ifølge ham fjerner tyverierne fokus fra at give kunderne en god oplevelse.

- Vi skal tænke meget mere over alarmer og skal sikre vores varer langt mere end tidligere, og det mindsker vores opmærksomhed i forhold til at give kunderne en god oplevelse, når de besøger vores forretninger. Det er virkelig frustrerende, at vi skal gå og være bange for det hele tiden, siger Mikkel Christensen, der bakkes op af Thomas Nielsen fra Bech Menswear og Tøjeksperten, som i sidste uge også måtte se tre personer stikke af med bukser og jakker fra stativerne uden for forretningen på Nytorv.

- Vi kunne ikke nå at stille noget op, inden de var kørt væk i en bil. Vi har videoovervågning i butikken, men det er svært hele tiden at være opmærksom på det, der står uden for butikken, siger Thomas Nielsen.