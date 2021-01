Vi er naturligvis fleksible overfor kunderne, understreger Sülle Govercin, som håber at kunderne vil bakke op og tage godt imod de nye, nemme og meget brugervenlige muligheder. PR-foto

Artiklen: Bøfhus gør det ekstra nemt for kunderne

Det er en situation, som har fået blandt andre Det Mexicanske Bøfhus i Kalundborg til at finde på en ny måde at kunne servicere kunderne.

Restaurantbranchen er hårdt ramt. Coronapandemien tvinger spisestederne til at holde lukket, og sådan har det efterhånden været i mange uger.

Restaurantchef Sülle Govercin fortæller, at man nu har lanceret en helt ny hjemmeside, som er bygget op fra grunden.

Når man bestiller og betaler fra webshoppen, er retten klar til at spise - den er færdiglavet og varm. Ønsker man at tilberede maden selv derhjemme, kan man skrive det i bemærkningsfeltet i webshoppen.

- Vi er naturligvis fleksible overfor kunderne, understreger Sülle Govercin, som håber at kunderne vil bakke op og tage godt imod de nye, nemme og meget brugervenlige muligheder.

Retterne på menukoret er de samme, som dem man kan købe som takeaway. Størrelserne er også de samme. Den eneste af retterne, som man kun kan købe som takeaway, er en slags platte. Den kan man ikke ikke købe i restauranten, når den på et tidspunkt åbner igen.

- Flere og flere vælger at spise hjemme, og vil samtidig gerne have en slags restaurantoplevelse, og det kan vi give dem.

- Vi vil også gerne imødekomme dem, der vælger at holde selskaber, fødselsdage, jublæer og andet derhjemme, og som ønsker at få maden udefra. Dem kan vi også hjælpe, fortæller Sülle Govercin.

Det har taget nogen tid og kostet en del penge at opbygge den nye hjemmeside med de nye faciliteter, men Sülle Govercin syntes det var nødvendigt for at kunne imødekomme kunderne og deres behov.