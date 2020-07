Medlemmerne af Last to Know fik den idé at rykke en fredags-øveaften udendørs til Havneparken. Foto: Thomas Olsen

Bøderisiko i partyrock

Fredag aften var der koncert med Kalundborg-coverbandet Last to Know i Havneparken - på trods af bøderisiko.

- Politiet ringede til mig og fortalte, at det ville udløse en bøde på 10.000 kr., hvis der kom over 100 til koncerten. Så vi har fået pladsen indhegnet og tæller folk. Udenfor indhegningen må der gerne stå flere, oplyste trommeslager Mogens Gotlob, inden bandet tog fat på aftenens program med potent partyrock.

Last to Know havde kaldt arranggementet for en udendørs øveaften, men politiet slog fast, at der var tale om en koncert.