Frivillighedskonsulent i Kalundborg Kommune, Susanne Bach Rasmussen: - Kun fantasien sætter grænser. Foto: Mie Neel

Boblberg klar til nye fællesskaber

Kalundborg - 30. marts 2020 kl. 16:14 Af Ulrik Reimann Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Selv om vi under coronakrisen ikke kan mødes fysisk, så kan nye fællesskaber startes op online, indtil vi kan mødes fysisk igen. Søger du en gåmakker? En reservebedste for dine børn? En at være kreativ med? Eller måske en ny nær ven? Så kunne det online fællesskab Boblberg måske være stedet, du skulle lede. Kun fantasien sætter grænser, lyder det fra frivillighedskonsulent i Kalundborg Kommune, Susanne Bach Rasmussen.

Boblberg er et dansk, online socialt medie, der er udtænkt til at skabe nye relationer mellem folk. På hjemmesiden skaber brugerne såkaldte bobler, hvor de skriver, hvad eller hvem de søger. Andre kan så læse boblen og skrive tilbage til personen, og på den måde kan der opstå nye venskaber og fællesskaber.

Boblberg er en digital platform, som skal bane vejen for fællesskab og frivillighed og hindre uønsket ensomhed og psykisk sårbarhed.

Forskning viser, at det er vigtigt for menneskers trivsel og livskvalitet, at de indgår i sociale fællesskaber. Derfor har Kalundborg Kommune indledt et samarbejde med Boblberg.dk, der er en digital platform med et fællesskab bestående af mere end 285.000 brugere.

- Vi har i ældre- og sundhedsudvalget fokus på ensomhed, og vi håber, at Boblberg kan være med til at skabe fællesskaber og netværk blandt vores borgere i kommunen, så færre føler sig alene, siger formand for ældre- og sundhedsudvalget Peter Jacobsen.

På Boblberg.dk kan brugerne finde støtte og skabe nye sociale relationer, som de kan tage med ud i den virkelige verden. Eksemplerne er mange: Nogle har fundet træningsmakkere, andre at strikke med, nogle til madhygge eller ganske enkelt nogle med samme ønske om at starte nye venskaber. Mange har også fået kontakt til eksisterende foreninger, hvor de efterfølgende er blevet medlem.

På Boblberg bliver brugerne inspireret og inviteret til at bruge lokalsamfundet på nye måder og i fællesskab med andre. På samme måde kan brugerne inspirere hinanden til at blive frivillige i lokalsamfundet.

Det er gratis for alle i Kalundborg Kommune at oprette en profil på Boblberg.dk. Boblberg er gratis at benytte, og der er medlemmer fra 15 til 94 år.