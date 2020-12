De to søstre hygger sig med at binde buketterne sammen. Fra venstre ses Marianne Grønbech Pedersen og Britta Schwartzbach. Privatfoto

Blomster, som skulle være smidt ud, bringer glæde på plejehjem

65-årige Marianne Grønbech Pedersen og 61-årige Britta Schwartzbach er søstre, og de mødes hver uge for at binde buketter til flere plejehjem i Kalundborg Kommune.

De to søstres mor på 87 år, som har Alzheimer, bor på Plejecenter Nyvangsparken.

- Jeg spurgte personalet i Kvickly, hvad der skete med deres overskudsblomster, og jeg fik at vide, at mange af dem bare røg ud. Så spurgte jeg, om jeg måtte overtage dem, og det måtte jeg godt, siger Marianne Grønbech Pedersen.

Hver uge bruger de søstre mange timer på at binde buketterne, som oftest bliver leveret fredag eller lørdag på plejehjemmene.

Til at begynde med var det bare på Nyvangsparken, men da de også begyndte at få blomster fra Føtex, blev det udvidet til flere orskelige plejehjem i Kalundborg og omegn. Blandt andet har Raklev Plejecenter, Lochness Plejecenter, Jernholtparken og Medborgerhuset fået buketter.

- Det kan være et lille solglimt i en mørk tid, og de bliver vildt glade for det, siger Marianne Grønbech Pedersen.

- Det er sjovt at se alle de buketter, som kommmer ud af de blomster, som bare skulle være smidt ud, siger Marianne Grønbech Pedersen.

Ofte må de to søstre købe lidt ekstra blomster, fordi der mangler lidt for at buketten kan blive vellykket.